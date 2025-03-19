Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Лондона. Чистота линий, нейтральность, вдохновение скандинавской эстетикой и Soho.

Цвета: Белый, угольно-черный, нейтральный беж.

Текстовая часть: Минималистичный sans-serif (например, Futura, Avenir).

Идея: "Pure London" – лаконичный и стильный дизайн в духе урбанистической простоты «Чистый Лондон»

Современный, минималистичный логотип, отражающий чистоту линий, легкость и урбанистическую эстетику. Он вдохновлен стилем салонов в Soho и Shoreditch, где ценится современный дизайн без излишеств.

Шрифт:

Без засечек (sans-serif) – строгий, геометричный (например, Futura, Avenir, Helvetica).

Четкие пропорции, отсутствие декоративных элементов.

Цветовая палитра:

Белый и угольно-черный – чистота и контраст.

Нейтральный беж – теплый природный оттенок, создающий уют.

Композиция и элементы:

Простая и сбалансированная композиция, только текст, без графических элементов .

Возможен легкий разрыв в буквах, создающий динамику (например, пробел в центре «O» или «U»).

Вдохновение:

Логотип перекликается с эстетикой современных бутиков, концептуальных салонов и wellness-брендов, таких как Aesop, The Ordinary, Soho House.

Pure London – идеален для современного, минималистичного салона с акцентом на чистоту и простоту.