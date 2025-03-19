Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.
Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Лондона. Чистота линий, нейтральность, вдохновение скандинавской эстетикой и Soho.
Цвета: Белый, угольно-черный, нейтральный беж.
Текстовая часть: Минималистичный sans-serif (например, Futura, Avenir).
Идея: "Pure London" – лаконичный и стильный дизайн в духе урбанистической простоты «Чистый Лондон»
Современный, минималистичный логотип, отражающий чистоту линий, легкость и урбанистическую эстетику. Он вдохновлен стилем салонов в Soho и Shoreditch, где ценится современный дизайн без излишеств.
Шрифт:
Без засечек (sans-serif) – строгий, геометричный (например, Futura, Avenir, Helvetica).
Четкие пропорции, отсутствие декоративных элементов.
Цветовая палитра:
Белый и угольно-черный – чистота и контраст.
Нейтральный беж – теплый природный оттенок, создающий уют.
Композиция и элементы:
Простая и сбалансированная композиция, только текст, без графических элементов.
Возможен легкий разрыв в буквах, создающий динамику (например, пробел в центре «O» или «U»).
Вдохновение:
Логотип перекликается с эстетикой современных бутиков, концептуальных салонов и wellness-брендов, таких как Aesop, The Ordinary, Soho House.
Pure London – идеален для современного, минималистичного салона с акцентом на чистоту и простоту.