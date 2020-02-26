Kyoto (логотип, айдентика)

Логотип и концепт фирменного стиля для заведения с морской кухней под названием "Kyoto".

Переосмысление моей студенческой работы. Бренд придуман мной от начала и до конца (нейминг, брендинг).

Идея логотипа весьма проста - образ рыбы, как изображение морской кухни пересекается с образом тарелки с едой.