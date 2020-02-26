Kyoto (логотип, айдентика)

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип и концепт фирменного стиля для заведения с морской кухней под названием "Kyoto".
Переосмысление моей студенческой работы. Бренд придуман мной от начала и до конца (нейминг, брендинг).
Идея логотипа весьма проста - образ рыбы, как изображение морской кухни пересекается с образом тарелки с едой.