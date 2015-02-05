Лого Angry Mongol

Логотип для интернет магазина Sharukhan Market, который специализируется на изготовлении и продаже доспехов и средневекового оружия. Изначально темой магазина была реконструкция периода Золотой Орды и монгольских вещей. Сейчас магазин также изготавливает и продает европейское средневековое оружие, вещи и доспехи.