LOGOMARK — логотип для IT-компании

Задача:

Создать строгий, современный и легко узнаваемый логотип для технологичной компании, работающей в сфере цифровых решений.

Решение:

Логотип построен вокруг минималистичного эмблемного знака — абстрактной буквы “M” в круге, символизирующей структуру, защиту и замкнутую цифровую экосистему. Цветовая палитра: тёмно-синий фон (#283040) и светлая графика — создают ощущение надёжности, профессионализма и фокуса.

Что включено:

Векторный логотип (.SVG, .PDF, .PNG)

Версии для тёмного и светлого фона

Адаптация под иконку, соцсети, визитки

Стиль:

Минимализм, технология, B2B-дизайн