LOGOMARK — логотип для IT-компании
Задача:
Создать строгий, современный и легко узнаваемый логотип для технологичной компании, работающей в сфере цифровых решений.
Решение:
Логотип построен вокруг минималистичного эмблемного знака — абстрактной буквы “M” в круге, символизирующей структуру, защиту и замкнутую цифровую экосистему. Цветовая палитра: тёмно-синий фон (#283040) и светлая графика — создают ощущение надёжности, профессионализма и фокуса.
Что включено:
Векторный логотип (.SVG, .PDF, .PNG)
Версии для тёмного и светлого фона
Адаптация под иконку, соцсети, визитки
Стиль:
Минимализм, технология, B2B-дизайн