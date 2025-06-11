Logomark

Добавлена
день назад
2 просмотра
file_00000000b2d06246a4e32511cad922f2.png

LOGOMARK — логотип для IT-компании

Задача:
Создать строгий, современный и легко узнаваемый логотип для технологичной компании, работающей в сфере цифровых решений.

Решение:
Логотип построен вокруг минималистичного эмблемного знака — абстрактной буквы “M” в круге, символизирующей структуру, защиту и замкнутую цифровую экосистему. Цветовая палитра: тёмно-синий фон (#283040) и светлая графика — создают ощущение надёжности, профессионализма и фокуса.

Что включено:

  • Векторный логотип (.SVG, .PDF, .PNG)

  • Версии для тёмного и светлого фона

  • Адаптация под иконку, соцсети, визитки

Стиль:
Минимализм, технология, B2B-дизайн