Логотип для инновационной строительной компании

Информация о клиенте:

Компания Gograd.проектирует, создает и устанавливает умные системы в городе.

На смотря на свое недавнее нахождение на рынке, компания Gograd успела спроектировать умные остановки и оборудовать пляжную зону в центральном парке.

Миссия компании:

Сделать город комфортным, чистым, экологичным для жителей и его гостей.

Задача проекта:

Создать логотип, который отразит миссию компании, ее стремление и качество выполняемых ею работ.

Результат:

Был создан запоминающийся, контрастный и качественный логотип.

Используемые шрифты:

Логотип — авторский акцидентный шрифт.

Текст — Arvo