Логотип для инновационной строительной компании

Информация о клиенте:
Компания Gograd.проектирует, создает и устанавливает умные системы в городе.
На смотря на свое недавнее нахождение на рынке, компания Gograd успела спроектировать умные остановки и оборудовать пляжную зону в центральном парке.
Миссия компании:
Сделать город комфортным, чистым, экологичным для жителей и его гостей.
Задача проекта:
Создать логотип, который отразит миссию компании, ее стремление и качество выполняемых ею работ.
Результат:
Был создан запоминающийся, контрастный и качественный логотип.
Используемые шрифты:
Логотип — авторский акцидентный шрифт.
Текст — Arvo