UX/UI Designer
Добрый день!
Меня зовут Сергей и я UX/UI дизайнер, родом из Минска.
Обожаю свою дочу и домашних питомцев.
Увлечение дизайном разбавляю плаванием и ходьбой (во время активностей приходят такиииие крутые идеи!)
Не особо понимаю тех, кто постоянно что-то говорит/стоит на месте/ничего не делает.
Мои отличительные черты это проактивность и нацеленность на результат, они помогают мне освоить новые фичи и добиться в дизайне отличного результата. Обязательно сделаю для вас крутой и современный дизайн!
П.с. И еще я максимальный эмпат, т.е. всегда стараюсь думать, как клиент и что он хочет увидеть.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип для инновационной строительной компании35 просмотров
- Лого для юридической фирмы32 просмотра
- Сайт для бренда нижнего белья24 просмотра
- Дизайн лендинга22 просмотра