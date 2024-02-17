UX/UI Designer

Добрый день!

Меня зовут Сергей и я UX/UI дизайнер, родом из Минска.

Обожаю свою дочу и домашних питомцев.

Увлечение дизайном разбавляю плаванием и ходьбой (во время активностей приходят такиииие крутые идеи!)

Не особо понимаю тех, кто постоянно что-то говорит/стоит на месте/ничего не делает.

Мои отличительные черты это проактивность и нацеленность на результат, они помогают мне освоить новые фичи и добиться в дизайне отличного результата. Обязательно сделаю для вас крутой и современный дизайн!

П.с. И еще я максимальный эмпат, т.е. всегда стараюсь думать, как клиент и что он хочет увидеть.