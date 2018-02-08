Логотип для кафе "МИКАДО"

Для разработки имени компании рассматривался вариант, состоящий из названия известного армянского десерта "МИКАДО".

Наиболее подходящей была выявлена форма торта в разрезе, с правками заказчика были изменены:

цвета, название и элементы в виде клубнички и малинки на пирожном.

Для ясности и чистоты восприятия, помимо цветного, было решено сделать ещё и монохромный вариант.

Надпись "МИКАДО" в логотипе выполнена в тёмно-коричневом,шоколадном цвете, она символизирует тонкость работы с кондитерскими изделиями и уникальность домашней выпечки.

Светло-розовый цвет в креме и ягодах передаёт нежность и мягкость презентуемого продукта.

Так же,выполнено несколько элементов фирменного стиля, которые были выбраны в соответствии со спецификой деятельности ( бумажные стаканчики и меню)

Это было сделано для того, чтобы понять как логотип будет смотреться на каких-либо его носителях.