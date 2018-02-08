Логотип для кафе "МИКАДО"

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Для разработки имени компании рассматривался вариант, состоящий из названия известного армянского десерта "МИКАДО".
Наиболее подходящей была выявлена форма торта в разрезе, с правками заказчика были изменены:
цвета, название и элементы в виде клубнички и малинки на пирожном.
Для ясности и чистоты восприятия, помимо цветного, было решено сделать ещё и монохромный вариант.
Надпись "МИКАДО" в логотипе выполнена в тёмно-коричневом,шоколадном цвете, она символизирует тонкость работы с кондитерскими изделиями и уникальность домашней выпечки.
Светло-розовый цвет в креме и ягодах передаёт нежность и мягкость презентуемого продукта.
Так же,выполнено несколько элементов фирменного стиля, которые были выбраны в соответствии со спецификой деятельности ( бумажные стаканчики и меню)
Это было сделано для того, чтобы понять как логотип будет смотреться на каких-либо его носителях.