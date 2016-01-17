Логотип для салона красоты «БАРХАТ»

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Салон красоты бархат, дорогой с высоким уровнем обслуживания клиентов.
Для салона красоты «Бархат» был разработан фирменный стиль:
— Цветовая гамма
— Паттерн орнаментальный
— Визитка ,печать, на простой бумаге в два цвета
— Визитка теснение золотой плёнкой
— Листовка формата А5
—Прайс лист формата А4 (4 разворота)