Логотип для салона красоты «БАРХАТ»

Салон красоты бархат, дорогой с высоким уровнем обслуживания клиентов.

Для салона красоты «Бархат» был разработан фирменный стиль:

— Цветовая гамма

— Паттерн орнаментальный

— Визитка ,печать, на простой бумаге в два цвета

— Визитка теснение золотой плёнкой

— Листовка формата А5

—Прайс лист формата А4 (4 разворота)