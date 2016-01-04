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Логотип швейной мастерской "Двое из леса"
Логотипы и Знаки
Добавлена
8 лет назад
1415 просмотров
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Логотип был разработан для ателье с уклоном в экологическую тематику, натуральные ткани.
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67 КБ
1280x850
314 КБ
Антон Каратаев
karataev_anton
Был
8 лет назад
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