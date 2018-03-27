Логотип, визитная карточка | ХАТИКО

Добавлена
6 лет назад
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| ЗАДАЧА:

разработка логотипа и визитной карточки  для ветеринарной клиники ХАТИКО. Главным желанием заказчика было изображение в логотипе собаки породы акита-ину и символа Японии.

| РЕШЕНИЕ:

учитывая пожелания заказчика, было создано графическое изображение морды собаки акита-ину в красном круге, который символизирует её родину Японию. Линии в логотипе плавные, отражающие тепло и заботу сотрудников ветеринарной клиники.