Календарь | Благотворительный фонд Рэй

| ЗАДАЧА:

разработка дизайн-макета настольного перекидного календаря для благотворительного фонда помощи бездомным животным РЭЙ. Заказчик пожелал, чтобы дизайн гармонировал с фирменным стилем фонда.

| РЕШЕНИЕ:

используя фирменную цветовую палитру и фирменные шрифты фонда РЭЙ, дизайн календаря был разработан строго в соответствии с корпоративным стилем, как и требовал заказчик. Все двенадцать страниц календаря верстались по единой схеме, но каждая страница имеет оригинальную иллюстрацию, а каждый месяц приобрел особенное название. Яркие, душевные, привлекающие внимание иллюстрации, были созданы и предоставлены художником Екатериной Борисовой. В результате проделанной работы получился календарь, который хочется листать и пересматривать.