Календарь | Благотворительный фонд Рэй

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| ЗАДАЧА:
разработка дизайн-макета настольного перекидного календаря для благотворительного фонда помощи бездомным животным РЭЙ. Заказчик пожелал, чтобы дизайн гармонировал с фирменным стилем фонда.
| РЕШЕНИЕ:
используя фирменную цветовую палитру и фирменные шрифты фонда РЭЙ, дизайн календаря был разработан строго в соответствии с корпоративным стилем, как и требовал заказчик. Все двенадцать страниц календаря верстались по единой схеме, но каждая страница имеет оригинальную иллюстрацию, а каждый месяц приобрел особенное название. Яркие, душевные, привлекающие внимание иллюстрации, были созданы и предоставлены художником Екатериной Борисовой. В результате проделанной работы получился календарь, который хочется листать и пересматривать.