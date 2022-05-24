Prisma Logo

PRISMA — создатель и собственник новой, высоко технологичной, платформы

для онлайн консультации с психологами на русском языке, осуществлять которые можно из любой точки мира;

В силу своего удобства, а иногда и безвыходности, онлайн консультирование становится все более популярной формой услуг, и сейчас, как никогда,

востребовано в странах дальнего зарубежья с большим числом

русскоговорящего населения;

Призма - свет, разделённый на цвета радуги, стеклом. Компания хочет связать название со своей миссией - помочь людям увидеть себя и свою жизнь в других красках

Задача: разработать логотип, который будет отражать главные ценности бренда -

профессионализм, порядочность, доступность, а также визуализировать суть

названия компании в новом лого

Решение: в качестве фирменного знака была использована пирамида, грани которой окрашены цветами радуги, что даёт прямую отсылку к названию компании; композицию дополняет стрелка-курсор, который наведён на пирамиду, и служит метафорой связи бренда с онлайн сферой;

В качестве базовых цветов для будущего стиля, было предложено использовать белый, серый, синий. Такой выбор поможет подчеркнуть профессионализм

и устойчивость. Минимум элементов, максимум смысла - идеальная комбинация для удобства и запоминаемости айдентики.