Prisma Logo

PRISMA — создатель и собственник новой, высоко технологичной, платформы
для онлайн консультации с психологами на русском языке, осуществлять которые можно из любой точки мира;
В силу своего удобства, а иногда и безвыходности, онлайн консультирование становится все более популярной формой услуг, и сейчас, как никогда,
востребовано в странах дальнего зарубежья с большим числом
русскоговорящего населения;
Призма - свет, разделённый на цвета радуги, стеклом. Компания хочет связать название со своей миссией - помочь людям увидеть себя и свою жизнь в других красках
Задача: разработать логотип, который будет отражать главные ценности бренда -
профессионализм, порядочность, доступность, а также визуализировать суть
названия компании в новом лого
Решение: в качестве фирменного знака была использована пирамида, грани которой окрашены цветами радуги, что даёт прямую отсылку к названию компании; композицию дополняет стрелка-курсор, который наведён на пирамиду, и служит метафорой связи бренда с онлайн сферой;
В качестве базовых цветов для будущего стиля, было предложено использовать белый, серый, синий. Такой выбор поможет подчеркнуть профессионализм
и устойчивость. Минимум элементов, максимум смысла - идеальная комбинация для удобства и запоминаемости айдентики.