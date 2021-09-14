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HIS lounge room - концепт в рамках курса lvl-up для дизайнеров от Логомашины

Задача состояла в том, чтобы создать фирменный стиль для компании в сфере, где мало настоящих брендов, придумать название и самостоятельно заполнить бриф, выступая в роли клиента.

В последнее время у меня было слишком много женских проектов, поэтому я приняла решение разработать айдентику для комнаты отдыха в ТЦ специально для мужчин. Такие комнаты уже существуют в Китае и Европе, но до нас ещё не добрались. Достаточно свежо и необычно?)

Позиционирование:

HIS lounge room — комнаты отдыха специально для мужчин в торговых центрах. У нас можно с комфортом подождать жену или девушку, которая часами ходит по магазинам. Но будьте осторожны, если побывали у нас однажды, захочется вернуться снова и снова.

Такими темпами можно легко заполучить звание настоящего джентльмена

Мы предлагаем весело скоротать время за видеоиграми или настольным теннисом, почитать книгу и перекусить. Также наши посетители могут воспользоваться бесплатным вайфаем и попробовать крафтовое пиво собственного производства!

Дизайн решение:

Не смотря на то, что проект чисто мужской и для мужчин, было принято сознательное решение отказаться от банального синего цвета в любых его проявлениях, вместо этого фирменную палитру украсил яркий жёлтый. И выбран он не случайно, я решила уйти от очевидных ассоциаций и в конце концов, мне пришла связка, на которой я остановилась: "мужчина = отец = водитель = дорога = знаки".

Желтый - это цвет дорожных знаков и разметки. Этот же образ знака и указания направления используется в самом логотипе и элементах фирменного стиля. По сути, треугольник, используемый в лого - это половина знака "главная дорога", который используется тут как стрелка, указывающая направление к чисто мужской территории.

Во всей графике, включая лого, используются грубые, острые формы, чтобы подчеркнуть брутальный характер бренда. Дизайн носителей не многословен, как и сами мужчины - только по существу и по делу. Я стремилась придать стилю настроение небольшой загадочности, силы, грубости, уверенности.