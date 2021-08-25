Fancy бренд женского белья

Телеграмм для быстрой связи @JBlack94

FANCY является концептом в рамках курса Lvl-up для дизайнеров от Логомашины.

Дизайн был продан салону красоты EMMA

Салон находится в Израиле и существует уже 20 лет. "Мы с работой неразделимы,

поэтому мой салон носит мое же имя" - говорит Эмма. Клиентки Эммы доверяют её вкусу

и профессионализму, поэтому очередь для записи выстраивается на месяцы вперёд.

Эмме захотелось вдохнуть чего-нибудь свежего в свой бренд и встреча со мной стала

решающей, она влюбилась в стиль Fancy с первого взгляда.

Было предложено разработать несколько дополнительных вариантов на выбор, но ничего больше не смогло так сильно впечатлить её и стиль был продан практически в исходном виде.

Я адаптировала дизайн для Эммы и она осталась в полном восторге от результата.