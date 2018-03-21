ЛОГОТИП ДЛЯ YOUTUBE КАНАЛА

Proměna.TV — чешский youtube-проект в области моды и красоты в котором команда профессионалов создает для своих клиентов неповторимый, индивидуальный образ.

Логотип представлен в виде изображения — ярко накрашенных женских губ. Слово «proměna» готово слететь с уст, обещая преображение. Круг с аббревиатурой «TV» символизирует родинку, отсылая к таким секс-символам мировой моды как Мэрилин Монро и Синди Кроуфорд. В этом заключен главный посыл

бренда — «А вы готовы стать супермоделью?».