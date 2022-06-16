Разработаю логотип/фирменный стиль

Здесь я разработаю для вас дизайн логотипа со смыслом с нуля или полностью фирменный стиль.В качестве результата вы получите .jpg высокого разрешения и .png на прозрачном фоне, а также исходник - .ai или .epsЯ сделаю для вас несколько вариантов уникальных логотипов, после выбора понравившегося логотипа можем в него внести правки, чтобы довести до идеала.Если у вас есть набросок или идея, опишите ее как можно подробнее, приложите примеры. Если нет, заполните бриф, который я вам пришлю. Если есть сайт, фирменный стиль, дайте ссылку или вышлите материал.Буду рада с вами сотрудничать)