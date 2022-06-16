Специалист по контролю качества обслуживания

- Контроль соблюдения стандартов поведения, обслуживания и коммуникации сотрудников с клиентами по средством ежедневного прослушивания звонков, просмотр камер, аудитов, анализа анкет тайного покупателя- Разработка и написание стандартов, скриптов и инструкций для работы : стандарты внешнего вида, стандарты обслуживания

- Проведение исследований (Тайный покупатель и Опросы)

- Обучение сотрудников продажам и качеству обслуживания- Подбор персонала на разный тип должностей, проведение телефонных интервью и собеседований

- Разработка должностных инструкций

Опыт работы с 2016 года.