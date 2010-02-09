Редизайн логотипа Эдельвейс
Логотипы и Знаки
Добавлена278 просмотров
14 лет назад
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Редизайн логотипа для компании Эдельвейс - поставки, монтаж и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции.
убран готический шрифт из названия. изменена компоновка, цвета, форма знака. добавлены спецэффекты.