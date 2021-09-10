Создание логотипа для бренда одежды GoDreamWear

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Логотип получился супер минималистичным и современным.
На первый взгляд кажется, что это абстракция, но при
более внимательном рассмотрении, видно, что он состоит
из букв, аббревиатуры.
Так же при беглом взгляде можно
рассмотреть слово GO. Во первых - это первое слово названия
бренда, а так же - это отсылка к тому, что бренд предназначен
для людей, которые постоянно находятся в движении.
Работа была полностью готова, включая все
технические файлы в течении пяти дней.
Крутой получился логотип )