Создание логотипа для бренда одежды GoDreamWear

Логотип получился супер минималистичным и современным.

На первый взгляд кажется, что это абстракция, но при

более внимательном рассмотрении, видно, что он состоит

из букв, аббревиатуры.

Так же при беглом взгляде можно

рассмотреть слово GO. Во первых - это первое слово названия

бренда, а так же - это отсылка к тому, что бренд предназначен

для людей, которые постоянно находятся в движении.

Работа была полностью готова, включая все

технические файлы в течении пяти дней.

Крутой получился логотип )