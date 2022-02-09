Минимализм
Здравствуйте! Меня зовут Павел. Я из г. Ялта. Занимаюсь дизайном более 2-х лет.
Отучился на веб-дизайн в онлайн школе WayUp. Так же закончил обучение
в онлайн университете Skillbox по специальности дизайнер логотипа
и фирменного стиля.
Убежденный минималист, работаю в этом стиле и считаю, что это лучшее решение
для современного бизнеса.
Так же этот стиль не имеет срока давности. Дизайн, логотипы в этом стиле будут
актуальны всегда.
Так, что если вы не хотите менять свой логотип каждый год и этот стиль вам близок,
тогда мы точно сработаемся.
С уважением, Павел!
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