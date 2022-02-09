Минимализм

Здравствуйте! Меня зовут Павел. Я из г. Ялта. Занимаюсь дизайном более 2-х лет.

Отучился на веб-дизайн в онлайн школе WayUp. Так же закончил обучение

в онлайн университете Skillbox по специальности дизайнер логотипа

и фирменного стиля.

Убежденный минималист, работаю в этом стиле и считаю, что это лучшее решение

для современного бизнеса.

Так же этот стиль не имеет срока давности. Дизайн, логотипы в этом стиле будут

актуальны всегда.

Так, что если вы не хотите менять свой логотип каждый год и этот стиль вам близок,

тогда мы точно сработаемся.

С уважением, Павел!