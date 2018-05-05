Три писькаря. Сеть рыболовных магазинов

Нейминг тоже авторский. Писькари одинаково хорошо воспринимаются как лицом к зрителю, так и наоборот. ) Д*артаньян отлучился...)))

Оперирование многими смысловыми и визуальными подуровнями...)

Как показала практика, ресурс Веблансер - отличное место застолбления интеллектуальной собственности. Здесь ничего не пропадает даром. Спасибо!