Три писькаря. Сеть рыболовных магазинов

Добавлена
6 лет назад
900 просмотров
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Нейминг тоже авторский. Писькари одинаково хорошо воспринимаются как лицом к зрителю, так и наоборот. ) Д*артаньян отлучился...)))

Оперирование многими смысловыми и визуальными подуровнями...)

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