Три писькаря. Сеть рыболовных магазинов

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Нейминг тоже авторский. Писькари одинаково хорошо воспринимаются как лицом к зрителю, так и наоборот. ) Д*артаньян отлучился...)))
Оперирование многими смысловыми и визуальными подуровнями...)
Как показала практика, ресурс Веблансер - отличное место застолбления интеллектуальной собственности. Здесь ничего не пропадает даром. Спасибо!