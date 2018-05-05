Картошка в натюрморте

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С крымским фиолетовым луком, с болгарским перцем, с яблоками, с чесноком и прочим приличным
для блААродных донов... Только умоляю, сушите картошку до швыряния ее в масло и слушайте ее звук... Когда затихнет - дайте привыкнуть (как открытому вину) и только тогда угощайте...
Чеснок и кусочек морковки сжечь в раскаленном масле до жарёхи...Зачем? Потом узнаете...)))
Секрет жареных яблок и время закладки в картошку продаю не дорого...))) Абониментариям - сезонная скидка!) Научение оперирования техникой поджарки морковки отдельно...)
... Крафт бумага, гуашь, карандаш сепия...