Лунный бык заката

Живопись, давно продажная испанцам...) За так-себе, с тремя нулями...Дошли смутные слухи, что перепродали с четырьмя...))) Но то меня не касается...Картинка после рождения живет своей жизнью

и часто презирает творца в своей пыхатой популярности...Это бывает и скоко-хош...Ну и ниразу не лопательный пузырь современного искусства. Покуда есть на свете деньги, или их эквивалент, потуда искусство и будет продаваться. Всмысле, это вам не тупенькие морковные озимые до горизонта...)))