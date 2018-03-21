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ЛОГОТИП МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
Волжский музейно-выставочный комплекс — это сеть музеев и выставочных центров каждый из которых выполняет определенные функции. В лаконичном логотипе отображены базовые ценности которые определил заказчик — сохранение наследия, социальное ориентирование (культура, наука, просвещение), связь времен.