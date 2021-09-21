Жилой Комплекс Лого

Логотип для жилого комплекса "Родина".

Задачей было отобразить идею семейности, доброты и тепла, как между домочадцами, так и между соседями. Помогают достичь этой цели использование округлых, мягких форм и приятных, ярких, позитивных оттенков. А также в сам лого был заложен образ семьи и родного дома.