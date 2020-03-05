Анализ рынка США

Анализ парикмахерского рынка США и города Сан-Франциско, включал:

- обзор демографического и экономического положения

- анализ отрасли: текущее положение, тенденции и перспективы

- ценовые и товарные предложения на рынке (по сегменту: эконом)

- открытие бизнеса: прибыль, оплата труда, закупки, аренда, коммунальные и прочие расходы

- обзор крупнейших сетевых компаний отрасли: сильные и слабые стороны, ценовая политика