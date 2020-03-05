Анализ рынка США

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Анализ парикмахерского рынка США и города Сан-Франциско, включал:
- обзор демографического и экономического положения
- анализ отрасли: текущее положение, тенденции и перспективы
- ценовые и товарные предложения на рынке (по сегменту: эконом)
- открытие бизнеса: прибыль, оплата труда, закупки, аренда, коммунальные и прочие расходы
- обзор крупнейших сетевых компаний отрасли: сильные и слабые стороны, ценовая политика