Маркетинг и продуктовая матрица

1) Исследование аудитории

1.1 Распределение аудитории на сегменты

1.2 Определяем узкодифференцирование или группирование сегментов

1.3 Определение сегментов

1.4 Интервью с респондентами

1.5 Формы анкеты после исследования



2) Распаковка содержимого

2.1 Обработка заполненной карты предыдущего модуля

2.2 Создаем карту для распаковки содержимого (карта «чаша вег»)

2.3 Переносим все желания клиента в граф «желания»

2.4 Заполняем графа «преимущества»

2.5 На основе преимуществ приступаем к формулированию обещаний

2.6 Обработка страхов и отрицаний в графике "чаша стресса"



3) упаковка основного продукта

3.1 Формулируем "Ядро" нашей торговой предложения

3.2 Объясняем торговое предложение (заполняем карту обоснования)

3.3 Упаковка презентации (коммерческой предложения) для участников

3.4 «Оказать» презентацию на реальных потребителях

3.5 Достигаем реальных продаж, дополняем КП недостающими содержаниями

3.6 Переносим содержимое из КП на ленд



4) упаковка продукта пробника - "Tripwire" простыми словами мини продукт для большего привлечения клиентов

4.1 Описываем набор под-проблем или суб-потреб потребителя

4.2 Выбираем ключевую под-проблему или суб-потребу

4.3 Выбираем 1 из 3 формата пробника, которым мы закрываем желание потребителя

4.4 Генерируем гипотезу пробника

4.5 Создаем и "окатываем" конвертер в лоб на холодном трафике

4.6 Если конвертер работает, запускаем сам продукт пробника



5) упаковка «Продукта приманка»

5.1 Мы находим несколько под-болей или суб-потребностей по решению которых клиент готов будет подписаться

5.2 Выбираем формати, в рамках которых мы создаем Лед Магнит

5.3 Мы генерируем идеи и предложения для будущих льдов магнитов

5.4 Генерируем конвертеры (подписки) 3-4 лидмагнитов

5.5 Заливаем трафик и выбираем наиболее конверсионный Лед Магнит

5.6 Создаем под показавший лучший результат предложение единицу контента



6)Система Дожимых Листов

6.1 Определяем темы для случая и портала в результат

6.2 Открываем план статей

6.3 Набрасываем в чернетке тексты будущих статей

6.4 Разведуем статтю уникальным фото-видео контентом

6.5 Зашиваем подводки к пробнику.