Анализ усталостной прочности вала

Добавлена
7 лет назад
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Цель и задача работы:- оценка эффективности применения виброзащитного устройства в редукторе;

- определение усталостной прочности вала с помощью современных методов комьютерного моделирования.

 

Этапы работы:

1. Создание трехмерной твердотельной модели вала.

2. Расчет объемного напряженно-деформированного состояния вала.

3. Определение усталостных характеристик материала и истории нагружения.

4. Расчет усталостной прочности вала.