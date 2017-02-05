Анализ усталостной прочности вала

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Цель и задача работы:- оценка эффективности применения виброзащитного устройства в редукторе;
- определение усталостной прочности вала с помощью современных методов комьютерного моделирования.
Этапы работы:
1. Создание трехмерной твердотельной модели вала.
2. Расчет объемного напряженно-деформированного состояния вала.
3. Определение усталостных характеристик материала и истории нагружения.
4. Расчет усталостной прочности вала.