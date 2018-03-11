Проектирование торсионного вала

Добавлена
6 лет назад
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Этапы работы:

1. Проектировочный расчет торсионного вала в программном продукте KISSsoft. 

2. Расчет крутильной жесткости вала и углов закручивания в различных режимах работы.

3. Расчет усталостной прочности при циклических нагрузках.

4. Создание  трехмерной твердотельной модели торсионного вала.

5. Расчет статической прочности методом конечных элементов.