Проектирование торсионного вала

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Этапы работы:
1. Проектировочный расчет торсионного вала в программном продукте KISSsoft.
2. Расчет крутильной жесткости вала и углов закручивания в различных режимах работы.
3. Расчет усталостной прочности при циклических нагрузках.
4. Создание трехмерной твердотельной модели торсионного вала.
5. Расчет статической прочности методом конечных элементов.