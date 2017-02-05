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Статический расчет рамы под кондиционеры
Машиностроение
Добавлена
7 лет назад
927 просмотров
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Определение общей прочности конструкции при воздействии атмосферных нагрузок
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Василий Воскресенский
VVS78
Был
2 года назад
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