Кондуктор для сверления маятникового балансира

Кондуктор для сверления отверстий под штифты в маятниковом балансире. Главной задачей была разработка устройства для позиционирования 4-х деталей под нужными углами с выдержкой размеров с заданной точностью. Также устройство должно было обеспечить простоту установки всех деталей маятника с минимальной потерей времени на эти операции.