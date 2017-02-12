Профессиональные спортивные тренажеры

Представленные рисунки здесь - лишь часть из целой линейки разработанных профессиональных спортивных тренажеров для комплекса спортивных залов города Челябинска. Тренажеры отличаются эргономичным внешним видом, простой и надежной конструкцией, а также оптимизированной для небольшого производства технологией изготовления, доступной многим предприятиям малого бизнеса. Все конструкции опробованы, успешно работаю вот уже несколько лет без поломок и нареканий.