Наручники small size

Поступил заказ от необычного клиента... Он коллекционер наручников (так он сказал), рассказал,что очень мало наручников производится для маленьких рук (для женщин,если быть точнее). Поэтому, по его наброскам попросил спроектировать наручники маленького размера, с фиксатором, основное технологическое условие - чтобы все резалось из листа, по возможности одним лазером. Ниже - что из этого получилось=) Клиент доволен, тем более что первый экземпляр ему изготовили по моим моделям у нас в Челябинске, собирал я ему лично, отправлял до Спб транспортной компанией. Это тоже возможно, за отдельную плату. Кстати,человек подбил и меня заняться подобным коллекционированием=)