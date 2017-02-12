3D графика

Создание трехмерной графики для тренажеров-имитаторов строительной, горнодобывающей и погрузочной техники (фронтальный погрузчик, гидравлический экскаватор,карьерный экскаватор, башенный и мостовой кран и др). Разработка в среде 3Dmax, текстурирование моделей, сцены, и что самое важное, оптимизация всего этого для графического движка для обеспечения легкости и невесомости финишного приложения. В сценах учитывались пожелания клиентов, кроме того,отдельного внимания заслуживают действующие элементы управления техникой. На данный момент все это дело успешно трудится на фронта систем профессионального образования.