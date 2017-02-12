Транспортная система

Требовалось спроектировать элемент конвейерной системы и ленточный транспортер для нужд предприятия пищевой промышленности. Сложность была в том, что это было дополнением к основному конвейерному транспортеру, приходилось учитывать множество параметров.

Система включала в себя: боковой транспортер, транспортер-пересадчик для перегрузки продукции на поддонах с дополнительного транспортера на основной. Кроме того, необходима была полная конструкторская и технологическая документация по всем стандартам. Система успешно трудится на предприятии уже шесть лет=)