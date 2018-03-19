Спуско-подъемное устройство для ТНПА

Устройство предназначено для проведения спуско-подъемных работ с борта корабля носителя. Управление устройством происходит с выносного пульта управления. Грузоподъемность устройства - 3 000 кг. Вылет за борт корабля-носителя - 2 000 м. Вместимость барабана лебедки - 8 000 м. Масса устройства - не более 10 000 кг. Питание от корабельной сети.