Стенд промывки воздушно-масляных радиаторов

Гидравлический агрегат для промывки радиаторов охлаждения двигателей вертолетов марок МИ-8, Ми-24, МИ-26 от масляных нагаров и углеводородных отложений. Оснащен небольшим бортовым компьютером, осуществляющим поэтапное управление процессами промывки радиатора по типу стиральной машины. конкретно регулирует своевременное включение/выключение пропускных соленоидных клапанов и запуск оборудования ( водяного центробежного насоса и промышленного вентилятора). Принцип работы осуществляется в 4 этапа.

1 Заполнение водой.

2 Нагревание воды и добавление поверхностно-активного вещества.

3 Мойка

4. Сушка.