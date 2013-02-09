Инженер-конструктор. Машиностроение/нестандартное металлооборудование.

Общий стаж моей трудовой деятельности в должности конструктора около пяти лет. Я работал на нескольких промышленных предприятиях Новосибирска. Самый полезный и продуктивный опыт конструирования с последующим контролем сборки и испытанием крупных и мелких агрегатов получил на ОАО "НАРЗ". Это авиаремонтное производство, обслуживающее КБ Миля, входящее в состав госкорпорации "Вертолёты России" Подробнее, мои работы представлены в портфолио.

Как инженер-конструктор в области машиностроения и нестандартного металлооборудования я могу предложить Вам услуги по проектированию оборудования и механизмов, авторскому надзору и участии в испытаниях, доводке и внедрении изделия ( в случае необходимости и возможной доступности)