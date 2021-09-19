Завод по переработке вторичных отходов

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Завод по переработке пищевых отходов с целью получения корма для животных и
удобрения.
Мощность комплекса – 500т/мес.
Получаемый корм – 25т/мес.
Получаемые удобрения – 50т/мес.
Осуществлен расчет количества потребного оборудования и его подбор, проектирование
недостающего оборудования (накопительные, стеллажные и конвейерные системы),
увязка всего оборудования в технологическую линию.
Срок разработки: 90 дней