Завод по переработке вторичных отходов

Завод по переработке пищевых отходов с целью получения корма для животных и

удобрения.

Мощность комплекса – 500т/мес.

Получаемый корм – 25т/мес.

Получаемые удобрения – 50т/мес.

Осуществлен расчет количества потребного оборудования и его подбор, проектирование

недостающего оборудования (накопительные, стеллажные и конвейерные системы),

увязка всего оборудования в технологическую линию.

Срок разработки: 90 дней