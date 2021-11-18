KirillVilkov

Кирилл Вилков KirillVilkov

 
37 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Конструирование, проектирование, 3д моделирование, чертежи, визуализация и анимация любой сложности

12 лет практики. Разработка и модернизация оборудования и конструкций различной сложности из машиностроительной и строительной отраслей: прессовое оборудование, конвейерное оборудование, навесная техника, сельскохозяйственная техника, оборудование и сооружения для полевых работ, производственное оборудование, офисное оборудование, бытовая мебель и оборудование, производства под ключ, а так же 3д моделирование и анимация.

АС, АР, КМ, КМД, ЭС, ВК, ТХ, ОВиК, ПБ, СКУД.

www.vdkengineering.ru/

Портфолио
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3D-графика
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
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Анимация
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга