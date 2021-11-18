Конструирование, проектирование, 3д моделирование, чертежи, визуализация и анимация любой сложности

12 лет практики. Разработка и модернизация оборудования и конструкций различной сложности из машиностроительной и строительной отраслей: прессовое оборудование, конвейерное оборудование, навесная техника, сельскохозяйственная техника, оборудование и сооружения для полевых работ, производственное оборудование, офисное оборудование, бытовая мебель и оборудование, производства под ключ, а так же 3д моделирование и анимация.

АС, АР, КМ, КМД, ЭС, ВК, ТХ, ОВиК, ПБ, СКУД.

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