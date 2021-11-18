Кирилл Вилков KirillVilkovKirillVilkov
37 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Конструирование, проектирование, 3д моделирование, чертежи, визуализация и анимация любой сложности
12 лет практики. Разработка и модернизация оборудования и конструкций различной сложности из машиностроительной и строительной отраслей: прессовое оборудование, конвейерное оборудование, навесная техника, сельскохозяйственная техника, оборудование и сооружения для полевых работ, производственное оборудование, офисное оборудование, бытовая мебель и оборудование, производства под ключ, а так же 3д моделирование и анимация.
АС, АР, КМ, КМД, ЭС, ВК, ТХ, ОВиК, ПБ, СКУД.
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Портфолио
- Линия садки кирпичей73 просмотра
- Участок упаковки кирпичей65 просмотров
- Платформа эвакуатор74 просмотра
- Конвейер сортировки материала56 просмотров
- Шиберный приводной конвейер49 просмотров
- Визуализация промышленных объектов40 просмотров
- Визуализация помещений32 просмотра
- Визуализация домов40 просмотров
- 3д визуализация архитектуры43 просмотра
- Отопление и вентиляция квартир74 просмотра
- Водоснабжение и канализация квартир70 просмотров
- Электроснабжение цеха59 просмотров
3D-графика
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
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Анимация
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга