DIKIDI Business - надежный и удобный сервис для автоматизации работы центров красоты и частых мастеров. Все данные защищены и доступны только пользователям, у которых есть доступ к рабочему кабинету с учетом назначенных прав и ролей.

https://itunes.apple.com/by/app/dikidi-business/id997282718?mt=8