Электронная библиотека

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месяц назад
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1) Скачивание и просмотр PDF
2) Поиск книг
3) Авторизация
4) Infinity scroll
5) Редактирование профиля
6) Мультиязычность
State management: Bloc Работа с API : с помощью http
Ссылка на приложение в play market:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umft.library
Ссылка на приложение в AppStore : не опубликовано