Электронная библиотека

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месяц назад
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1) Скачивание и просмотр PDF

2) Поиск книг

3) Авторизация

4) Infinity scroll

5) Редактирование профиля

6) Мультиязычность

State management: Bloc Работа с API : с помощью http

Ссылка на приложение в play market:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umft.library

Ссылка на приложение в AppStore : не опубликовано