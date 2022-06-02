GeometrySolver

I. Цель и реализация проекта Geometric Solver – это программа, которая была разработана для решения геометрических задач и вывода решения пользователю. Ее цель –
найти все неизвестные переменные, из тех переменных, которые она знает. Программа работает в 3
этапы
1. Анализ данных (проверка данных)
2. Выбор правильного алгоритма
3. Решение
Каждый шаблон имеет свою группу. Они разделены по группам на главной странице. На главной
странице также находится меню в котором есть 2 раздела: теоремы с помощью которых приложение решает задачи и отдел о приложении.
Программа понимает квадратные корни и операции с ними, обладает тригонометрическими действиями, именно с помощью этого она способна решать
сложные операции очень быстро.