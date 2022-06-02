GeometrySolver

I. Цель и реализация проекта Geometric Solver – это программа, которая была разработана для решения геометрических задач и вывода решения пользователю. Ее цель –

найти все неизвестные переменные, из тех переменных, которые она знает. Программа работает в 3

этапы

1. Анализ данных (проверка данных)

2. Выбор правильного алгоритма

3. Решение

Каждый шаблон имеет свою группу. Они разделены по группам на главной странице. На главной

странице также находится меню в котором есть 2 раздела: теоремы с помощью которых приложение решает задачи и отдел о приложении.

Программа понимает квадратные корни и операции с ними, обладает тригонометрическими действиями, именно с помощью этого она способна решать

сложные операции очень быстро.

гит - https://github.com/Vova956/GoemetricSolverProject