Приложение Grand Capital позволяет клиентам управлять своими торговыми счетами, просматривать историю торговых операций, следить за важными экономическими событиями финансовых рынков, получать свежую аналитику в режиме реального времени, используя мобильные устройства. Также оно позволяет с легкостью перейти в мобильную версию MetaTrader 4 для торговли. Где бы вы ни находились, теперь ваш Личный кабинет будет под рукой.

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.grandcapital.android.account