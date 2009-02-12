IPhone приложение для обработки изображений
Мобильные приложения
Добавлена170 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение позволяет загружать неограниченное число изображений, обеспечивает их просмотр аналогично стандартному iPhone-приложению Photos.app. Также предусматривает некоторые функции для обработки изображений.