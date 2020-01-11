Кайта - обмен товарами б/у без доплат

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4 года назад
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Много профильная доска объявлений, начисление безусловного базового дохода, покупки внутри приложения, баланс, пополнение, промокод, личный профиль, верификация, модерация, аналог авито, юла с более расширенным функционалом. Заявки, доставка, выбор города, покупка за наличные, валюту приложения. 