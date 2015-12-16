Калькулятор магических (планетарных) часов

Программа MagicHour выполняет расчет т.н. "планетных часов" – интервалов времени в течение суток, находящихся под управлением одной из семи "планет" (в астрологическом смысле). Эти "часы" так же называют "магическими часами", т.к. соответствие времени суток и планет используется для выполнения тех или иных магических ритуалов, например, изготовления или зарядки амулетов, работы с теми или иными сущностями и т.п. На бытовом плане, характеристику "часов" можно использовать для планирования тех или иных дел, встреч и прочего.

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