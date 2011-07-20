Мобильный клиент для службы такси

Мобильные приложения
Добавлена
12 лет назад
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Приложение является мобильным клиентом для водителей службы такси.

Взаимодействие с сервером происходит по TCP, данные передаются в бинарном виде.

GUI реализован с использованием LWUIT библиотеки