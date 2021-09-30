Панель Управления Мобильным Приложением

Всё настраивается из админки. Больше нет необходимости платить за доработки программистам. Больше не нужно ждать пока внесут изменения. Просто зайдите в админку и добавьте\измените функционал вашего Webview сами за считанные минуты!

1. У нас бесплатно то, что другие продают!

-Самая низкая цена на вебвью. Меню, Splash, Аналитика, куча Модулей и PUSH уведомления - бесплатно!

2. Панель управления уже включена в ваше приложение.

-Больше не нужно просить что-то переделать - все настраивается из админки!

3. Самое высокое качество.

-Услугой уже воспользовалось более 200 клиентов. Все работает без багов.

4. Интегрированы системы аналитики

- flurry

6. Без проблем проходят модерацию в Google play.

Это не просто вебвью - это целая инфраструктура!Больше нет необходимости в тех. заданиях и долгих переговорах с исполнителем. Просто купите Webview с админ панелью и меняйте стили и конфиг приложения удалённо, без перекомпиляции!

Огромный функционал панели управления и куча настроек, которые позволяют "налету" менять настройки приложения и управлять конфигурацией приложения без необходимости повторной компиляции.

1 панель управления - и никаких забот!