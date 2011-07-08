Pieces Jaunes

http://itunes.apple.com/us/app/id415134334?mt=8

Простая игра. Собирать падающие из копилок монетки в трубку. Пуговицы и скрепки брать нельзя. За отведенное время набрать как можно больше денег. Во втором уровне собранные трубки с деньгами надо за отведенное время успеть забросить в открывающуюся дверь госпиталя доктору в карман